Partido de Bolsonaro lança candidatos ao Senado e ao governo de SC

O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, oficializa nesta quarta-feira as pré-candidaturas da sigla ao Senado e ao governo de Santa Catarina.

O senador Jorginho Mello, presidente estadual da legenda, disputará o Executivo catarinense, enquanto a vaga ao Senado será disputada por Jorge Seif Júnior, secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura.

O evento será conduzido presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto. À noite, o cacique receberá os 75 deputados do PL para um jantar de boas-vindas, em Brasília — com o fim da janela partidária, a bancada tornou-se a maior da Câmara.