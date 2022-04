Valdemar faz jantar para deputados, mas não quer testemunhas

‘Dono’ do atual maior partido na Câmara dos Deputados, o presidente do PL Valdemar Costa Neto recebe nesta quarta-feira os 75 deputados da legenda para um jantar “de confraternização”, em Brasília.

No convite, os parlamentares foram orientados: não levar assessores.

Com o fim da janela partidária, na última semana, o partido do presidente Jair Bolsonaro mais do que dobrou de tamanho na comparação com o início da legislatura, quando contava com 33 deputados.

Grande parte dos ingressantes veio do União Brasil, partido criado com a fusão do PSL e DEM. Antes da janela, o União tinha 81 parlamentares, mas agora recuou para 47, atrás do PT, com 56, e PP, com 49. Outros partidos que cresceram foram o PSD, atualmente com 45 deputados, e o Republicanos, com 44.