Parlamentares de cinco partidos terão gabinete compartilhado no Congresso

Um senador e seis deputados federais que tomam posse nesta quarta-feira na nova legislatura vão atuar conjuntamente em um “Gabinete Compartilhado“. O grupo reúne parlamentares de cinco partidos (PSB, PSDB, PT, Cidadania e PDT) e de sete estados, e é formado majoritariamente por jovens estreantes no Congresso.

O espaço colaborativo vai funcionar no gabinete do senador Alessandro Vieira (PSDB-SE), que está na metade do seu primeiro mandato no Senado e tem 47 anos. Reeleita no ano passado, Tabata Amaral (PSB-SP), de 29 anos, é a única deputada do grupo com experiência na Câmara. Eleitos em 2018, os dois integraram o movimento Acredito, trabalhavam colaborativamente, e agora resolveram buscar parlamentares eleitos para compor o Gabinete Compartilhado.

Os demais integrantes são:

Pedro Campos (PSB-PE), 27 anos, disputou sua primeira eleição em 2022, filho do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, irmão do prefeito do Recife, João Campos (PSB), e cunhado de Tabata;

Amom Mandel (Cidadania-AM), 22 anos, vereador de Manaus (2020-2021)

Camila Jara (PT-MS), 27 anos, vereadora de Campo Grande (2020-2021)

Duarte Jr. (PSB-MA), 36 anos, deputado estadual do Maranhão (2019-2022)

Duda Salabert (PDT-MG), 41 anos, vereadora de Belo Horizonte (2021-2022)

A ideia é que os sete congressistas “trabalhem em prol de uma política feita a partir de dados e evidências e em defesa da democracia e das instituições”.