Pará volta a bater a marca de um milhão de turistas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Pará recebeu pouco mais de 1 milhão de turistas em 2023, repetindo o desempenho registrado em 2019, último anos antes da pandemia de Covid-19. O resultado marca a retomada de renda gerada pelo setor, que chegou a 750 milhões de reais no ano. O turismo gerou cerca de 60.000 empregos em 2023.

Os dados são de uma pesquisa realizada anualmente pela Secretaria de Turismo da gestão de Helder Barbalho em parceria com o Dieese no Pará.

O movimento no ano passado foi formado por 990.000 turistas nacionais, 10% a mais que em 2022, e 54.000 turistas internacionais, num aumento de 40% em relação ao ano anterior.

O número de turistas estrangeiros era de 120.000 no período pré-Covid. A expectativa é de que a COP-30, no ano que vem, ajude o estado a retomar patamares anteriores.

Continua após a publicidade

Os turistas vindo de outros países estão atrás de sol, praia e ecoturismo, e seus destinos principais são Soure e Salvaterra, no Marajó; Salinópolis, banhada pelo oceano atlântico; Alter do Chão, no oeste paraense, e Belém, que vai receber a COP-30.

O Aeroporto Internacional de Belém recebeu mais de 3,6 milhões de passageiros em 2023. Os dados, que contabilizam embarques, desembarques e conexões, representam aumento de 9% em relação ao ano anterior.