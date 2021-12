Para vice da Câmara, Moro repetirá caminho de Bolsonaro, se for eleito

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos participou nesta quinta de um evento com investidores do mercado na Reach Capital. O deputado falou da forma como Jair Bolsonaro conduziu seu governo até aqui e do que deve esperar Sergio Moro, caso seja eleito presidente.

Ramos avaliou que “no primeiro biênio do governo Bolsonaro vivemos presidencialismo sem coalizão, no segundo com coalizão. Ainda não dá para concluir. Mas o primeiro modelo parece ter sido mais efetivo”. E que, “caso eleito, Moro também sucumbiria à política, assim como Bolsonaro”.

Sobre as prévias do PSDB, Ramos diz que a vitória de João Doria “mostra que tem força de surpreender, mas PSDB sai abaixo”. “A grande questão é qual será o Lula das eleições “esquerda ou centro? Seu vice deve indicar isto”.