Paes e Lupi vão decidir cabeça da chapa ao governo do RJ no mês que vem

As partes envolvidas na aliança entre o PSD e o PDT para a disputa ao governo do Rio de Janeiro dizem que até o mês que vem será decidido qual papel cada partido terá na chapa que brigará contra o governador Cláudio Castro (PL) e o deputado Marcelo Freixo (PSB) pelo comando do Palácio Guanabara em outubro.

No início de fevereiro, o presidente do PDT Carlos Lupi e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, chefe do PSD no estado, divulgaram que estariam juntos na corrida eleitoral com seus pré-candidatos ao governo, respectivamente, Rodrigo Neves e Felipe Santa Cruz.

A decisão de quem será a cabeça da possível chapa ainda esta em discussão. Neves e Santa Cruz passaram o último domingo juntos conversando sobre o assunto. Paes e Lupi tiveram mais de um encontro nos últimos três dias. Pessoas próximas às conversas nos dois partidos disseram ao Radar que a definição está próxima.

A ideia é decidir o acordo em abril e não esperar a realização das convenções partidárias, que começam no final de julho. Lupi disse ao Radar que prefere que seu candidato concorra a governador, mas que isso não é algo insuperável.

“Vamos definir isso no próximo mês. Eu gostaria que o candidato fosse o Neves porque acho que ele é mais conhecido e tem menos rejeição. Por outro lado não podemos forçar a nossa vontade com um aliado de peso pra nós como o Eduardo Paes”, disse Lupi.