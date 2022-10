Paes coloca ‘tropa de choque’ do PSD a serviço de Lula no 2º turno

Eduardo Paes colocou o seu grupo político no PSD a serviço da campanha de Lula (PT) no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL). Nesta terça, o prefeito do Rio reuniu deputados estaduais e federais eleitos pelo seu partido para, segundo ele, mobilizarem as suas bases para eleger Lula.

Paes já havia declarado apoio ao petista no primeiro turno. Como o Radar mostrou nesta terça, apesar de se apresentar como “uma nova força” política no Rio, Paes não conseguiu manter a promessa ao cacique do PSD, de que elegeria de oito a 12 deputados federais pelo Estado. O partido elegeu quatro.