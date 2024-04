Pacto Global da ONU discute sustentabilidade em evento em SP

O empresário holandês Paul Polman, que trabalha com aceleração de projetos para cumprir as metas globais de desenvolvimento sustentável, e o CEO do Pacto Global da ONU – Rede Brasil, Carlo Pereira, fizeram a abertura do último dia do Fórum Ambição 2030 nesta quarta-feira, em São Paulo

Polman destacou o papel do Brasil na transição energética e comparou a jornada em busca da sustentabilidade com a de um astronauta, que não volta para casa mesmo com adversidades na nave.

O encontro, realizado pelo Pacto Global da ONU – Rede Brasil e pela AYA Earth Partners, contou com mais de mil pessoas, entre representantes de governo, líderes empresariais e sociedade civil. Entre os presentes, estava a influenciadora Bianca Andrade, mais conhecida nas redes como Boca Rosa.