Os primeiros passos de Luiza Brunet dentro do PSDB

Prestes a completar 60 anos, a modelo e empresária Luiza Brunet acaba de dar mais um passo na carreira: filiou-se ao PSDB e pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo estado de São Paulo. Sua principal pauta, diz, será o combate à violência contra a mulher — realidade que viveu de perto há quase seis anos, ao ser agredida pelo ex-companheiro.

De lá para cá, se engajou na causa e viajou o Brasil e o mundo participando da articulação de debates e plataformas sobre emancipação feminina no mercado de trabalho e violência doméstica.

“Não sou uma telespectadora, sou uma pessoa que vivi isso e sei quais são as dores e dissabores que isso causa na vida de uma pessoa”, diz Luiza.

A modelo, que afirma ter recebido convites de outros partidos, aceitou a proposta do PSDB por considerar que a pauta feminina tem prioridade na legenda, não ficando apenas “no discurso”. A filiação foi articulada pelo presidente estadual da sigla, Marco Vinholi — braço direito de João Doria.

Atenta ao cenário nacional, Luiza diz ainda que vê o PSDB como a melhor opção de uma frente “de centro”, “longe” da polarização atualmente existente no país. Ela deve começar ainda neste mês a se reunir com lideranças do partido e a construir uma agenda de visitas a regiões do estado.

A empresária é categórica ao afirmar que não quer restringir seu alcance apenas ao público feminino: é preciso ampliar o discurso para os homens, defende.

“A violência doméstica atinge não só a mulher, atinge a família como um todo. E a gente tem que falar com esse homem também, que é extremamente importante no pilar familiar. Ter a oportunidade de fazer algo a mais pela sociedade, além do ativismo que já faço há mais de cinco anos é algo que está me dando muito gás, muita coragem”, diz.