Os novos mercados para as exportações do Brasil

O Brasil acaba de abrir mais duas frentes de exportação de produtos do agro nacional para a Índia e Singapura.

No caso do mercado indiano, o produto vendido será o açaí em pó. Já em Singapura as exportações serão de carnes e produtos de criação de ovinos.

No ano passado, a Índia já havia autorizado a entrada do suco de açaí brasileiro em seu território. Tradicionalmente, as exportações de açaí têm se concentrado na forma de purê, com o Brasil destacando-se como líder tanto na produção quanto na exportação do fruto.

Em 2023, o comércio de açaí em purê atingiu 314.744 dólares, equivalente a 79 toneladas. Esse volume representa um aumento de 41% em relação ao ano anterior, 2022, quando foram exportadas 48 toneladas do produto. Os Estados Unidos são os principais importadores do produto.

Já o mercado de carnes de ovinos movimentou quase 969.720 dólares em exportações do Brasil para o mundo no ano passado. Singapura, por exemplo, importou de outros países o equivalente a 26 milhões de dólares em cortes de carne de carneiro desossada congelada, na sua maioria provenientes da Austrália.