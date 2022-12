Os nomes de bebês mais registrados no Brasil em 2022– veja lista

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Miguel, Gael e Maria Alice foram os nomes mais registrados no país em 2022, segundo levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais nos dados dos cartórios de Registro Civil.

A preferência entre os nomes masculinos não mudou em relação ao ano passado e Miguel continua no topo do ranking, com 26.941 registros neste ano, seguido de Gael, com 25.252 registros.

Já entre os nomes femininos, Maria Alice, com 24.019 registros, desbancou Helena que esteve por cinco anos no topo das escolhas dos brasileiros e, neste ano, teve 22.202 registros (veja a lista completa no final desta nota).

Em julho passado entrou em vigor a nova lei de registros civis que ampliou as regras para trocas de nomes nos cartórios. Maiores de 18 anos podem, independentemente do motivo, trocar de nome e sobrenome, assim como pais de recém-nascidos podem mudar o nome de seus bebês em até 15 dias após o registro de nascimento. Neste ano, foram registradas 4.970 mudanças de nomes no país.

Veja abaixo o ranking dos nomes mais escolhidos no país em 2022:

10 NOMES MAIS FREQUENTES

MIGUEL 26.941

GAEL 25.252

MARIA ALICE 24.019

ARTHUR 23.440

HELENA 22.202

HEITOR 20.694

ALICE 20.391

THEO 19.207

LAURA 17.011

DAVI 16.858

10 NOMES MASCULINOS MAIS FREQUENTES

MIGUEL 26.941

GAEL 25.252

ARTHUR 23.440

HEITOR 20.694

THEO 19.207

DAVI 16.858

SAMUEL 15.791

BERNARDO 15.659

GABRIEL 14.762

RAVI 14.486

10 NOMES FEMININOS MAIS FREQUENTES

MARIA ALICE 24.019

HELENA 22.085

ALICE 20.293

LAURA 16.953

MARIA CECILIA 11.839

CECILIA 11.494

MAITE 11.183

M. CLARA 10.781

HELOÍSA 10.712

VALENTINA 9.987