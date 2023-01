Os ministros que mais despacharam com Lula em duas semanas de governo

Nas duas primeiras semanas como presidente, Lula despachou com 21 de seus ministros — de acordo com os registros da agenda oficial. O que participou de mais reuniões com o chefe foi Alexandre Padilha (Relações Institucionais), com nove despachos. Na sequência, aparecem Rui Costa (Casa Civil), com seis, e Paulo Pimenta (Secom), com cinco. Os três “líderes” são petistas e trabalham do Palácio do Planalto, o que naturalmente já garante mais proximidade com o presidente.

Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve quatro reuniões com Lula nos primeiros 15 dias do governo. Márcio Macedo (Secretaria-Geral), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e José Múcio (Defesa) tiveram duas, cada um.

Os outros 14 integrantes do primeiro escalão registrados na agenda presidencial, com um despacho cada um, são: Flávio Dino (Justiça), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos), Gonçalves Dias (Gabinete de Segurança Institucional), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Nísia Trindade (Saúde), Camilo Santana (Educação), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), Renan Filho (Transportes), Jader Filho (Cidades) e Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Regional).