Os 11 estados esnobados por Lula em 2023 e sua promessa para o ano que vem

Na semana passada, Lula prometeu que vai se dedicar a viajar pelo país e visitará todos os estados da Federação em 2024 — coincidência ou não, ano de eleições municipais. “Vou discutir os problemas com os governadores, com os prefeitos, porque eu preciso consolidar as políticas públicas que nós estamos fazendo”, declarou o presidente, durante café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto.

Ao longo deste ano, no entanto, ele esnobou 11 estados. São eles: Amapá, Acre, Rondônia, Tocantins, Alagoas, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

No mesmo período, o petista esteve em 21 países, sendo Argentina e Estados Unidos visitados duas vezes, cada um. E já anunciou que deverá passar por mais três até o fim do ano: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Alemanha — viagens que o fariam superar o número de viagens internacionais de Joe Biden em quase três anos de mandato.

“O ano que vem será inteiro de viagem pelos estados brasileiros, de lançamento de obras do PAC, de inauguração do Minha Casa, Minha Vida, escolas técnicas, institutos federais, lançar novas universidades, porque o Brasil não pode perder a oportunidade de fazer aquilo que é o nosso compromisso. Precisamos fazer com que o Brasil se transforme definitivamente em um país desenvolvido”, declarou Lula na sexta-feira passada.