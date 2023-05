Orquestra Petrobras se apresenta no Theatro Municipal do Rio nesta quarta

A Orquestra Petrobras Sinfônica se apresenta no Theatro Municipal do Rio de Janeiro às 19h desta quarta para reproduzir versões das obras “Concerto para piano e orquestra nº 2, em dó menor, op. 18” e “Danças Sinfônicas, op. 45”, de Sergei Rachmaninoff e “Danças de Galanta”, de Zoltán Kodály.

“O Concerto nº 2″ foi eternizado na voz da cantora pop Céline Dion. Nós ouvimos até hoje ‘All by Myself’ sem saber que esta música, na verdade, é uma citação do segundo movimento do concerto de Sergei para piano e orquestra”, disse o maestro Carlos Prazeres.

Reconhecida pela virtuosidade no piano, a composição será acompanhada por Cristian Budu, referência da música clássica contemporânea. O pianista paulista estudou no Conservatório da Nova Inglaterra, em Boston, sob tutela de Wha-Kyung Byun.

A outra obra de Rachmaninoff, “Danças Sinfônicas, op. 45”, foi concluída em 1941 sob encomenda da Orquestra Sinfônica de Filadélfia. A obra retrata diversas fases da vida do compositor russo e é a última obra do maestro que faleceu no ano seguinte.

“Danças Sinfônicas é um verdadeiro convite para que nós dancemos, com Sergei, a dança de sua vida. Nesta obra, estão contidas todas as suas alegrias, tristezas, seus medos, suas frustrações”, avaliou Prazeres.

Para encerrar o espetáculo, a orquestra irá interpretar a composição “Danças de Galanta”, de 1933, é um clássico do folclore húngaro transformado em música de orquestra por Zoltán Kodály.

