Organização Mundial do Turismo inaugura escritório no Rio de Janeiro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Organização Mundial do Turismo vai inaugurar nesta quinta, no Rio de Janeiro, o seu primeiro escritório para a região das Américas e Caribe.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, vão participar do evento, às 17h, que também terá a presença do secretário-geral da entidade da ONU, Zurab Pololikashvili, e de uma comitiva vinda da Espanha, onde fica a sede da OMT.

O acordo para a instalação do escritório regional no Brasil foi assinado em 19 de outubro, durante a 25ª Assembleia Geral da organização, no Uzbequistão.

Continua após a publicidade

As negociações para que o país recebesse a representação da entidade já duravam anos e foram intensificadas nos últimos meses. Sediada em Madri, a entidade possui apenas um escritório regional, localizada na Arábia Saudita.