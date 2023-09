ONU lança programa pela Amazônia com Célia Xakriabá, Eletrobras e Ambipar

O Pacto Global da ONU no Brasil lançou o Movimento Impacto Amazônia para incentivar empresas a investir dinheiro na preservação da floresta, que tem como embaixadores a deputada Célia Xakriabá, a Ambipar e a Eletrobras.

A parlamentar indígena se reuniu na última sexta-feira na sede das Nações Unidas, em Nova York, com o diretor de Sustentabilidade da Ambipar, Rafael Tello, a vice-presidente de Governança, Riscos e Compliance e diretora de Sustentabilidade da Eletrobras, Camila Araújo; a diretora de Impacto do Pacto Global da ONU no Brasil, Camila Valverde; e diretora adjunta de Ciência do IPAM, Patrícia Pinho.

Com mais de 300 convidados, entre lideranças dos setores público e privado, o evento SDGs in Brazil debateu o andamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no país por meio de iniciativas de empresas.

