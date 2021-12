Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em três meses de lançamento, o apresentador Luciano Huck já vendeu 60 000 exemplares do seu livro De porta em porta.

A obra reúne memórias pessoais de Huck, aprendizados e conversas do apresentador com expoentes de diferentes áreas do conhecimento.

