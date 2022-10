Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 4 out 2022, 11h20 - Publicado em 4 out 2022, 11h19

Ex-presidente do Senado, Eunicio Oliveira foi o quarto deputado federal mais votado do Ceará. Cacique do MDB, Oliveira emplacou a vice-governadora, Jade Romero.

Na volta a Brasília, Oliveira já definiu uma prioridade: vai articular com os colegas de partido para disputar a liderança do MDB na Câmara.