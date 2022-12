O recado de Lula para quem ainda não virou ministro; veja pastas restantes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Antes de anunciar os nomes dos 15 novos ministros do seu governo, na manhã desta quinta-feira, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que ainda estava faltando definir 13 integrantes do primeiro escalão, que devem ser revelados no início da próxima semana.

Na verdade, de acordo com a lista dos 37 ministérios do terceiro governo Lula divulgada há pouco pelo gabinete da transição, faltam 16 nomes. Veja abaixo quais são as pastas restantes (em ordem alfabética):

Agricultura e Pecuária

Cidades

Comunicação Social (Secom)

Comunicações

Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

Esporte

Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

Integração e Desenvolvimento Regional

Meio Ambiente

Minas e Energia

Pesca e Aquicultura

Planejamento e Orçamento

Povos Indígenas

Previdência Social

Transportes

Turismo

“É importante lembrar que ainda faltam 13 ministros. Portanto, quem tem expectativa, não perca a expectativa, porque tudo pode acontecer nesses próximos dias”, disse Lula, sorrindo.

Após os anúncios da nova leva de ministros — 21 foram confirmados até o momento —, o presidente eleito comentou que estava tentando fazer um governo que represente, “no máximo que a gente puder, as forças políticas que participaram da nossa campanha”.

“E eu quero dizer para os companheiros que ainda não foram contemplados que nós vamos contemplar as pessoas que nos ajudaram, porque nós somos devedores dessas pessoas que ousaram colocar a cara e enfrentar o fascismo que estava espraiado nesse país”, declarou o petista.