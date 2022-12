Veja os nomes dos 15 novos ministros anunciados por Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou há pouco 15 novos ministros para o seu governo, que agora já tem 21 integrantes confirmados no primeiro escalão. Ele disse que os restantes serão divulgados na segunda ou terça-feira da semana que vem.

Classificado pelo petista como a grande surpresa desta quinta, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, será ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Ele foi escolhido para comandar a pasta depois que o presidente da Fiesp, Josué Gomes, recusou um convite de Lula. Alckmin coordenou a transição e foi governador de São Paulo quatro vezes. No mês passado, ele havia sido descartado como ministeriável pelo companheiro de chapa, que voltou atrás.

Veja os 15 novos nomes:

– Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais)

– Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência)

– Jorge Messias (Advocacia-Geral da União)

– Nísia Trindade (Ministério da Saúde)

– Camilo Santana (Ministério da Educação)

– Esther Duek (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos)

– Márcio França (Ministério de Portos e Aeroportos)

– Luciana Santos (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação)

– Cida Gonçalves (Ministério das Mulheres)

– Wellington Dias (Ministério do Desenvolvimento Social, Assistência, Família e Combate

à Fome)

– Luiz Marinho (Ministério do Trabalho e Emprego)

– Anielle Franco (Ministério da Igualdade Racial)

– Silvio Almeida (Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania)

– Geraldo Alckmin (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços)

– Vinícius Carvalho (Controladoria-Geral da União)

Os outros seis que já haviam sido confirmados são Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), José Múcio Monteiro (Defesa), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Margareth Menezes (Cultura), que também entrou na lista desta quinta.

Primeiro nome anunciado por Lula nesta nova leva de ministros, Alexandre Padilha (PT-SP) é deputado federal reeleito, médico e já foi chefe da Secretaria de Relações Institucionais no segundo mandato do petista, além de ter sido ministro da Saúde no primeiro governo Dilma Rousseff.

Márcio Macedo, que assumirá a Secretaria-Geral, é vice-presidente do PT, deputado federal e biólogo.

O futuro chefe da AGU, Jorge Messias, é procurador da Fazenda Nacional e ficou conhecido como “Bessias” no episódio do telefonema grampeado entre Lula e Dilma, em 2016.

Vinicius Carvalho, que comandará a CGU, é advogado e foi presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade.

Servidora da Fiocruz desde 1987, a nova chefe do Ministério da Saúde, Nísia Trindade Lima é socióloga, professora e preside a Fundação Oswaldo Cruz desde 2017.

Camilo Santana (PT), que comandará o MEC, foi eleito para o Senado neste ano depois de cumprir dois mandatos como governador do Ceará.

A economista Esther Duek, nova ministra da Gestão, é economista, professora da UFRJ e trabalhou no Ministério do Planejamento no governo Dilma.

O ex-governador de São Paulo Márcio França, do PSB, será titular dos Portos e Aeroportos. Advogado, ele foi vereador, duas vezes eleito prefeito de São Vicente (SP), deputado federal e vice-governador do Estado, na gestão de Geraldo Alckmin.

Futura titular do Ministério da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos é vice-governadora de Pernambuco e presidente nacional do PCdoB, e foi deputada federal entre 2010 e 2018.

Cida Gonçalves, por sua vez, será ministra da Mulher depois de ter ocupado a Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres nos governos Lula e Dilma.

Ex-governador do Piauí por quatro mandatos, Wellington Dias (PT) foi eleito para o Senado neste ano e será ministro do Desenvolvimento Social, pasta que vinha sendo cotada para abrigar a senadora e ex-presidenciável Simone Tebet.

Também petista, Luiz Marinho (Trabalho) foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e foi prefeito de São Bernardo do Campo (SP), além de ter sido ministro da Previdência e do Trabalho nos governos Lula.

Anielle Franco, futura ministra da Igualdade Racial, é jornalista, professora e ativista, diretora do Instituto Marielle Franco (nome da sua irmã, vereadora do PSOL que foi assassinada em 2018). Ex-jogadora de vôlei, ela morou 12 anos nos Estados Unidos e estudou em diversas universidades americanas.

Silvio Almeida, que comandará o Ministério dos Direitos Humanos, é advogado e escritor, bacharel em Direito pelo Mackenzie e doutor pela USP, além de professor visitante na Universidade de Duke.