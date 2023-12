O recado de Lira a empresários na COP28 sobre o PL do mercado de carbono

Um dos assuntos mais debatidos na COP28, em Dubai, o crédito de carbono também foi tema de evento promovido pela CNI nesta quarta, com a participação de Arthur Lira.

A empresários e parlamentares, o presidente da Câmara falou sobre o projeto de lei que regula o mercado de carbono e disse que a matéria — aprovada pelo Senado em outubro — não pode ser votada com pressa. Por isso, o relator da proposta, o deputado Aliel Machado (PV), presente no evento, terá o tempo que precisar para entregar o texto.

Em conversas e encontros durante a convenção da ONU sobre a mudança do clima, importantes setores da indústria e do agro debateram convergências no relatório de Machado referente ao projeto que estabelece o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa.

Como mostrou o Radar nesta quarta, governadores do consórcio da Amazônia, comandado por Helder Barbalho, do Pará, querem manter na proposta o sistema jurisdicional com os Estados, até mesmo no mercado de carbono voluntário.