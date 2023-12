Na COP28, governador do Pará faz apelo sobre projeto do mercado de carbono

O governador do Pará, Helder Barbalho, participou na manhã desta quarta do evento “Diálogo empresarial para uma economia de baixo carbono”, promovido pela CNI, em Dubai, em atividade paralela à agenda da COP28, e aproveitou para fazer um apelo aos deputados e senadores presentes na plateia para que os estados da Amazônia Legal sejam incluídos no Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE) do projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no país, que deve ser votado em breve pela Câmara.

“Precisamos transformar floresta em captura de carbono e em uma nova commodity global, para que, efetivamente, a floresta possa ter valoração e gerar dividendos. Não podemos permitir que nos apontem apenas para a obrigatoriedade da fiscalização e da preservação do nosso bioma. E sim: temos que transformar esse grande ativo de florestal na oportunidade da inclusão social”, afirmou Barbalho.

Atual presidente do Consórcio da Amazônia Legal, composto pelos nove estados amazônicos, Barbalho pleiteou que o PL já aprovado pelo Senado integre o SBCE aos Sistemas Jurisdicionais Estaduais, desenvolvidos ou em desenvolvimento por todos estados do consórcio.

Organizadora do evento, a CNI defende a regulamentação do mercado de carbono e estima que a medida tem potencial para aumentar o PIB em 5%. Isso representaria um ganho de 128 bilhões de dólares