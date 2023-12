O Radar volta no dia 26 de dezembro — Feliz Natal!

Depois de um ano de fortes emoções, ainda assombrado por discursos de ódio e atos golpistas, mas com vitórias diárias no fortalecimento das instituições — com aprovações de reformas e avanços em diferentes setores do país –, a coluna interrompe os trabalhos nestes dias natalinos e retorna com a mesma agilidade e notícias exclusivas no dia 26 de dezembro.

Desejamos aos leitores um Feliz Natal!