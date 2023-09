O que prevê o acordo do PT com o Partido Comunista Chinês

VEJA Mercado em Vídeo

Os duros recados do Copom e do Fed ao mercado e entrevista com Affonso Celso Pastore

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta quinta-feira, 21. Os investidores digerem uma sinalização amarga do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, que não subiu os juros, mas manteve aberta a possibilidade de novos aumentos nas reuniões seguintes. No Brasil, o Copom cortou a Selic em 0,5 ponto percentual e deixou claro que não deve acelerar os cortes nos juros no atual ciclo. Diego Gimenes entrevista Affonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central.