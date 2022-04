O que o Novo tem a comemorar em 2022

Com oito representantes na Câmara dos Deputados, o Novo está comemorando o fato de ter chegado ao fim da janela partidária, que acaba nesta sexta-feira, sem nenhuma troca na bancada — intacta desde o início da legislatura. O partido tem, no entanto, a sexta menor quantidade de parlamentares entre as 23 siglas com representação na Casa, empatado com outros três.

Para as eleições de outubro deste ano, a legenda vai lançar a sua maior nominata desde que foi criado, em 2015. Hoje, o Novo tem quase 900 pré-candidatos. Em 2018, 400 filiados tentaram a sorte nas urnas. Os números serão apresentados no 6º Encontro Nacional do Novo, neste sábado, em São Paulo.

Com a meta principal de aumentar a bancada na Câmara, o partido tem Felipe d’Avila como pré-candidato à Presidência, sete pré-candidatos a governos estaduais e dois ao Senado.