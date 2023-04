O que Bolsonaro vai dizer para a Polícia Federal, segundo aliados

Aliados de primeira hora de Jair Bolsonaro afirmam que o presidente vai à Polícia Federal às 14h desta quarta-feira prestar depoimento sobre os presentes que recebeu dos governos da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes e os manteve em sua posse após o fim do mandato.

O ex-presidente deve falar à PF que a maioria dos mimos foi devidamente catalogada e estava sob custódia dele até que fosse solicitado que os devolvessem. Para os bolsonaristas, essa foi a mesma conduta adotada por Lula com os presentes que recebeu nos mandatos anteriores.

Um interlocutor de Bolsonaro admitiu ao Radar que o ex-presidente pode “até ter feito a malandragem” de fingir que não era com ele e ficar como depositário dos itens em definitivo, torcendo para que não fosse notado. Até então, nada que não fosse amparado na lei.

O problema é o pacote com joias avaliadas em 16,5 milhões de reais. Os itens não foram informados, mas não foram encontradas com Bolsonaro. Como revelou a reportagem do Estadão, o pacote estava com a comitiva do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O ex-presidente, porém, tentou interferir na Receita Federal para liberar o presente retido pelos agentes do Aeroporto de Guarulhos.