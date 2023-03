Em depoimento, ex-ministro tenta descolar Michelle das joias sauditas

Metido no rolo das joias sauditas, o ex-ministro Bento Albuquerque prestou depoimento na Polícia Federal nesta terça e recuou em sua primeira versão para o caso, quando disse que os mimos de 16,5 milhões de reais eram um presente para a então primeira-dama Michelle Bolsonaro.

No depoimento, Albuquerque disse que “apenas supôs” que as caixas de luxo seriam presentes para Jair Bolsonaro e Michelle. Ele admitiu ter entrado no país, em 2021, sem declarar um estojo contendo um relógio e outras joias masculinas — guardadas no cofre do ministério por sete meses.

Albuquerque disse que abriu a caixa, trazida em sua bagagem, em Brasília, depois de retornar da Arábia Saudita. A outra parte do conjunto de joias, que estava com um auxiliar dele, foi apreendida na alfândega do Aeroporto Internacional de Guarulhos revelando a operação clandestina.

