O que Baleia Rossi diz sobre o desempenho de Ricardo Nunes nas pesquisas

Coordenador da pré-campanha de Ricardo Nunes, Baleia Rossi disse que o resultado do último levantamento de intenção de votos divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta terça-feira mostra que o atual prefeito está “no caminho certo”. A pesquisa mostra o atual prefeito em segundo colocado, com 32% dos votos, contra 33% de Guilherme Boulos.

O presidente nacional do MDB destaca que os dados mostram que 58% dos paulistanos aprovam a gestão de Nunes, enquanto 38% reprovam.

“São Paulo é uma cidade de povo trabalhador que gosta de ordem. Ricardo (Nunes) é trabalhador e ainda tem muito pra mostrar e pra crescer”, afirmou Rossi.

Na pesquisa anterior, divulgada em setembro de 2023, Boulos tinha 35,1% das intenções de voto contra 29% para Nunes.

“A cada pesquisa Ricardo Nunes cresce um pouco mais”, resumiu o deputado que coordena a tentativa de reeleição do atual prefeito.

Já no levantamento desta semana, em um possível segundo turno entre Nunes e Boulos, o candidato à reeleição ficaria com 43,3% dos votos contra 39,6% do parlamentar do PSOL.