Boulos segue na frente em SP, mas empatado com Nunes na margem de erro

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Adriana Ferraz.

Se o primeiro turno das eleições municipais de 2024 ocorresse hoje, os dois principais pré-candidatos à prefeitura de São Paulo estariam tecnicamente empatados na margem de erro. No principal cenário eleitoral, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) levaria 33% dos votos, enquanto o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), ficaria com 32%, segundo levantamento divulgado nesta terça-feira, 20, pelo Instituto Paraná Pesquisas.

De acordo com a pesquisa, os demais pré-candidatos se posicionam bem abaixo dos rivais que lideram a disputa. Em terceiro lugar, está a deputada federal Tabata Amaral (PSB), com 9,7% das intenções de voto, seguida pelo também deputado Kim Kataguiri (União), com 5,2%. Já aqueles eleitores que votariam branco ou nulo chegam a 9,9% dos paulistanos.

Considerando a escolaridade dos entrevistados, Boulos tem aprovação semelhante entre todos os níveis de educação formal, escolhido por 32,7% dos eleitores com ensino fundamental, 32,7% de quem concluiu o ensino médio e 33,7% dos formados em grau superior. Neste recorte, a popularidade de Nunes tem maior oscilação, favorito por 32,2%, 34,5% e 29,2%, respectivamente.

Potencial eleitoral

A pesquisa levantou, ainda, quais candidatos teriam a maior e a menor chance de receber os votos em São Paulo. Em ambos os segmentos, o nome de Boulos aparece em primeiro – 19,2% dos eleitores afirmaram que “com certeza” votariam no psolista para prefeito, enquanto 37,7% disseram que não votariam nele “de jeito nenhum”. Em seguida vêm Nunes, favorito para 15,8% do eleitorado e rejeitado por 32,4%, e Tabata, primeira escolha para 4,5% e opção fora de cogitação para 31,4%.

O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.502 eleitores de São Paulo entre 14 e 19 de fevereiro. O levantamento tem grau de confiança de 95% e a margem de erro é de 2,6 pontos percentuais.