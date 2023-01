O primeiro empresário a ter audiência privativa com Lula no Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma reunião na manhã desta terça-feira, no Palácio do Planalto, com o empresário Rubens Ometto, presidente dos Conselhos de Administração da Cosan S.A, Compass Gás e Energia, Rumo e Raízen.

O encontro ocorreu às 10h e foi incluído na agenda oficial de Lula ao longo do dia. Ele foi o primeiro empresário a ter uma audiência privativa com o petista no seu terceiro mandato.

Bilionário, Ometto foi o líder em doações na campanha do ano passado, com um total de 7,4 milhões de reais. Ele ajudou ex-ministros do governo Jair Bolsonaro como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que recebeu 200.000 reais, a senadora eleita Tereza Cristina (PP-MS), que ganhou 100.000 reais, e o deputado federal eleito Ricardo Salles (PL-SP), com 50.000 reais.

Onyx Lorenzoni também recebeu 100.000 reais do megaempresário, mas foi derrotado na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul.

No ano passado, a coluna de Rodrigo Rangel, do site Metrópoles, revelou que o empresário enviou um vinho de presente à casa alugada por Lula e Janja em São Paulo. “Caro Presidente, conforme prometido, espero que goste!!! Abraços”, escreveu Ometto em um cartão. Registre-se que, em 2018, quando Lula estava preso, ele declarou voto em Bolsonaro contra Fernando Haddad em 2018.

Nas eleições do ano passado, o bilionário fez apenas uma doação a um petista, o deputado federal reeleito Carlos Zarrattini, de São Paulo, que recebeu 100.000 reais.

