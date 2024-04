O prazo da campanha de Tabata para tornar deputada conhecida por eleitores

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As duas pesquisas de intenção de voto para as eleições de São Paulo mais recentes — Datafolha e Paraná Pesquisas — mostram que Tabata Amaral ainda é desconhecida por grande parte dos eleitores paulistanos.

A equipe da deputada traça estratégias para que Tabata seja mais conhecida até o fim do primeiro semestre. Em 16 de agosto, já iniciam as propagandas eleitorais após o registro das candidaturas. Nessa época, na visão dos marqueteiros, o eleitor deve estar mais familiarizado com a imagem da parlamentar.

Uma das estratégias tratada na coordenação da campanha para aumentar a popularidade pode ser a composição de chapa com José Luiz Datena. Além de ser reconhecido pelas décadas na televisão, agora filiado ao PSDB, Datena agregaria ao menos mais 20 segundos de propaganda eleitoral para a deputada.

A coligação, porém, ainda não é uma certeza. Apesar de o apresentador ter acenado para a aliança na quinta-feira passada, dirigentes tucanos, quando perguntados sobre o acordo, respondem que ainda faltam três meses para o período das convenções partidárias.