O plano da PM de São Paulo para ato do 8 de janeiro na Avenida Paulista

Diante da convocação de manifestações para marcar um ano do atentado de 8 de janeiro, a Polícia Militar de São Paulo traçou uma estratégia para a próxima segunda-feira. O plano prevê reforço policial para “garantir a segurança e a ordem pública” no entorno da Avenida Paulista e na região central da cidade.

“O efetivo em apoio será composto por equipes especializadas, incluindo o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) e o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), além da utilização de drones para auxiliar nas operações”, diz a PM em nota enviada ao Radar.

Ainda de acordo com as forças de segurança, o policiamento de trânsito terá um papel fundamental na gestão do tráfego, “assegurando que as vias permaneçam seguras e fluidas durante o evento”. O Batalhão de Choque se fará presente “agindo de forma rápida e eficaz diante de situações que demandem intervenção especializada”.

Já os drones são responsáveis pelo monitoramento aéreo, “proporcionando uma visão abrangente das áreas afetadas e auxiliando na coordenação estratégica das operações”.