O plano B para vice de Tabata, caso Datena desista de novo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Quem acompanha de perto a negociação do PSDB para uma coligação com o PSB diz que o presidente do diretório municipal tucano, José Anibal, pode ser uma alternativa a José Luiz Datena para vice de Tabata Amaral.

O ex-senador nega e diz que tem “gente mais disposta”, mas interlocutores têm considerado a possibilidade. Datena, no entanto, segue como plano A, mas as ponderações surgem devido ao histórico de desistências de candidaturas do apresentador.

Para se filiar ao PSDB, Datena recebeu carta branca dos tucanos para fazer o que quiser nas eleições paulistanas: pode sair como prefeito — hipótese defendida por uma relevante ala do partido –, como vice da deputada Tabata Amaral, ou não concorrer no pleito de outubro.