O pito público de Lula no cerimonial do Palácio do Planalto

Lula chamou atenção publicamente do cerimonial do Palácio do Planalto nesta quarta-feira enquanto discursava no encontro que teve à tarde com representantes de centrais sindicais.

O presidente reclamou da configuração do palco no Salão Nobre e disse que o púlpito em que ele e outras autoridades têm discursado nas cerimônias oficiais no local fica virado para uma área do público que tem sempre menos gente. Ele se referia à parte com cadeiras, onde ficam chefes de poderes, parlamentares e ministros.

A outra parte do público, sem cadeiras e mais cheia, explicou Lula, tem uma visão lateral do palco. Ele reclamou também– e não foi a primeira vez– da falta de uma caixa de retorno virada para as pessoas que estão no palco. Com as caixas posicionadas na direção do público, disse, não dá para quem está no palco ouvir o que os oradores estão discursando.

Lula primeiro chamou o pito de “conselho” e depois de “aviso”. A chamada foi transmitida ao vivo pela TV Brasil. “Eu queria contar uma história para vocês, mas antes eu queria dar um conselho aos companheiros que montam a estrutura para a gente fazer atividade aqui. Eu já percebi nas outras que eu participei que fica mais gente para lá e menos gente para cá. Então, é preciso saber se a gente não tem que fazer o púlpito virado para lá para gente falar pra onde tem mais gente. A segunda coisa que eu queria pedir é que fosse colocado uma caixa de som para retorno aqui para que as pessoas que estão aqui escutem o que as pessoas estão falando. Eu estou apenas pedindo para a gente tentar ver se a gente muda porque eu já participei de vários eventos aqui e essa formação aqui não é a melhor. Bem, dado o conselho, eu vou contar uma história para vocês”, disse.

Continua após a publicidade