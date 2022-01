O papel de Michelle na nova rotina de Bolsonaro pós-hospital

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois do susto de Jair Bolsonaro com o camarão — que rendeu alguns dias de internação ao presidente em São Paulo –, sobrou para a primeira-dama Michelle a tarefa de fiscalizar a alimentação do presidente.

Além de obrigar o presidente a seguir o cardápio sugerido pelos médicos, é dela o papel de investigar com auxiliares se o presidente sai da linha quando está fora do Alvorada.

Além de mastigar direito os alimentos — coisa que nunca teve paciência para fazer –, Bolsonaro agora faz duas caminhadas por dia de 30 minutos. Ordens dos médicos.