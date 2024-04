O novo significado da camisa da seleção brasileira no governo Lula

VEJA Mercado - sexta, 12 de abril

Quem atua no Brasil se adapta a oscilações políticas, diz Sheynna Hakim

VEJA Mercado em Vídeo desta sexta-feira recebe a CEO do BNP Paribas Cardif. Entre outros assuntos, ele afirma que a diversificação é solução para problemas de curto prazo e que estrangeiros estão otimistas com o país , além de falar sobre o balde de água de CEO do J.P Morgan na bolsa.