O novo encontro de Bolsonaro e Alexandre de Moraes em Brasília

Retomando aos poucos suas agendas públicas após a derrota nas urnas para Lula, o presidente Jair Bolsonaro participou no fim da tarde desta terça-feira da cerimônia de posse dos dois novos ministros do STJ, Messod Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues.

Durante os quase 20 minutos da solenidade, que seguiu o protocolo e não teve discursos, Bolsonaro ficou frente a frente com um dos seus principais desafetos no Judiciário, o ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do TSE e integrante do STF.

Colega de Moraes nos dois tribunais, Ricardo Lewandowski também estava sentado na primeira fileira da área reservada às autoridades, situada diante da cadeira onde Bolsonaro se sentou.

O presidente ficou entre o procurador-geral da República, Augusto Aras, e a presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura. O ministro Luiz Fux, do STF, completou a mesa.

