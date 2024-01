O novo capítulo da disputa entre J&F e Paper pela Eldorado

A J&F apresentou ao STJ, nesta segunda, um pedido de suspensão de um julgamento do TJSP, marcado para esta quarta-feira, que pode encerrar o caso Eldorado Celulose na Corte.

Na Justiça paulista, o relator do caso, desembargador José Benedito Franco de Godói, e o também desembargador Alexandre Lazzarini já votaram contra o recurso da J&F que tenta anular a sentença arbitral favorável à multinacional Paper Excellence. Caso o desembargador João Batista de Mello Paula Lima acompanhe o voto dos colegas, a Paper sairá vencedora e terá direito de assumir o controle da fábrica de celulose situada em Três Lagoas.

No pedido ao STJ, a J&F questiona a sentença proferida pela juíza Renata Maciel, da 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem. Em julho de 2022, a magistrada negou um pedido para anular o resultado da arbitragem que deu ganho de causa à Paper. A J&F alega que, na época da decisão da juíza, os processos sentenciados estavam suspensos por ordem do desembargador José Carlos Costa Netto, integrante do Grupo Especial da Seção de Direito Privado do TJSP.

Em manifestação contra o pedido da J&F no STJ, a Paper argumenta que as reivindicações da holding não trazem novidades, sendo mais uma tentativa de se furtar ao cumprimento da sentença arbitral.