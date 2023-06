O lamento de Lula sobre o futebol brasileiro e a Seleção

No final da sua primeira live, na manhã desta terça, Lula foi provocado a dar seu pitaco sobre a situação da Seleção Brasileira de futebol — que fará amistosos contra Guiné e Senegal nos próximos dias, ainda sem técnico titular mais de seis meses após se despedir da Copa do Mundo e a saída de Tite. Na sua resposta, o presidente fez um comentário em tom de lamento e nostalgia.

“Eu acho que é triste isso. Eu acho que é triste. A gente tem uma seleção que é considerada a melhor seleção do mundo e a gente não ter técnico. O que é mais grave é que eu acho que a gente hoje não consegue formar uma grande seleção porque a gente não tem os jogadores da qualidade que a gente teve em 70, todos homens formados, todo mundo calejado. A gente não tinha só menino, a gente tinha homens jogando na seleção, a começar do Pelé, com 30 anos de idade”, comentou.

O presidente disse estar mais triste porque o Corinthians, seu time, está “caindo aos pedaços” — a equipe paulista ocupa a 16ª colocação no Campeonato Brasileiro e foi eliminado da Libertadores na semana passada.

“Eu assisto o jogo do Corinthians, eu tenho vontade de deitar no sofá e não levantar durante muito tempo de vergonha. O time não tá jogando bem, não tá jogando bem. O meu Vasco também não tá jogando bem. Eu sou vascaíno e brigo muito com a Janja, que ela é flamenguista”, comentou.

“Mas eu acho que não tá bem. O futebol brasileiro não tá bem. A gente já não é mais o melhor futebol do mundo. Hoje, a gente virou um país exportador de jovem jogadores que ficam experientes no exterior. A gente vende eles com 17 e compra eles com 34. Essa é a lógica do futebol brasileiro. Então eu lamento que a nossa Seleção ainda não esteja preparada para disputar os grandes eventos. Esses dias eu vi a seleção sub-20 brasileira, com jogadores experientes, perdeu para Israel. Não tem explicação”, concluiu Lula.

