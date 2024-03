O jantar sigiloso de Guilherme Boulos com investidores da Faria Lima

Pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos jantou nesta semana com investidores do mercado financeiro em um restaurante, no Itaim Bibi, bairro que abriga as maiores gestoras da Faria Lima.

Os economistas queriam saber quais os planos do deputado para a “comunidade financeira”. Como esse tipo de evento da burguesia não combina com o psolista, combinou-se que tudo que foi dito no encontro ficaria em sigilo.