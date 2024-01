O irônico “parabéns” dos servidores da Abin ao ministro Rui Costa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Aniversariante desta quinta-feira, o ministro Rui Costa recebeu um “parabéns” repleto de ironia da Intelis, a União dos Profissionais de Inteligência de Estado da Abin — agência subordinada a sua Casa Civil desde março do ano passado.

“Parabéns, ministro Rui Costa! O senhor ainda não nos conhece pessoalmente – somos os servidores da Abin, o único órgão subordinado à Casa Civil. Apesar disso, ainda aguardamos ser recebidos pela primeira vez nesses quase onze meses em nossa nova casa”, escreveu o perfil da Intelis no X (antigo Twitter).

“Também aguardamos ansiosos sua visita à sede da Agência. Esperamos que em breve possamos, finalmente, recebê-lo todos, ouvir suas ideias para essa nova fase da Inteligência brasileira e compartilhar com o senhor nossas propostas de como melhor cumprir nossa missão e vocação”, acrescentou.

A entidade de classe “desejou” ainda que, ao completar 61 anos “bem vividos”, Costa tenha sucesso em seus projetos e possa presenteá-los com seu “empenho e apoio público” à tão aguardada abertura da mesa de negociação com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Segundo a Intelis, o pleito já é conhecido pela ministra Esther Dweck, sua colega.

“Dessa forma, poderemos certamente reverter o desmonte da inteligência do país vivido nos últimos anos, com arrocho salarial atroz, perda de isonomia com outras carreiras típicas de Estado e a pior evasão de profissionais qualificados – 80% das posições de trabalho estão vagas!”, complementou a associação.

“Nossos melhores votos de felicidade neste novo ciclo que se inicia. Avancemos juntos pela consolidação de uma inteligência de Estado forte, capacitada, sob controle civil e valorizada, pela defesa da sociedade e dos valores do Estado Democrático de Direito”, concluiu.

Procurado pelo Radar, o ministro não quis comentar a manifestação da entidade de profissionais da Abin.

