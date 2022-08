O impacto da entrevista de Ciro Gomes ao JN

Assim como fez com Jair Bolsonaro, a Quaest também mediu o poder de arrasto da participação de Ciro Gomes na entrevista ao JN nesta terça-feira. Os dados do instituto mostram que, em média, 2 milhões de pessoas foram impactadas com postagens sobre a entrevista do pedetista.

“Os três momentos em que Ciro recebeu mais apoio nas redes foram: quando se apresentou como a solução para reconciliar o Brasil, quando sugeriu um novo modelo de governo fora do presidencialismo de coalização e ao falar de soluções para chuvas e desastres”, diz Felipe Nunes, diretor do instituto.

Os três momentos em que Ciro se saiu pior foram quando falou do isolamento do PDT, quando igualou Lula e Bolsonaro e quando disse que seria impossível falar em acabar com desmatamento, que precisaria do zoneamento do território ecológico.