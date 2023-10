O giro do chanceler Mauro Vieira pelo Sudeste Asiático

Atualizado em 6 out 2023, 12h31 - Publicado em 8 out 2023, 16h01

Com Lula no estaleiro por causa da cirurgia no quadril, o chanceler Mauro Vieira embarcou nesta sexta-feira para um giro de uma semana por três países do Sudeste Asiático.

Em Jacarta, capital da Indonésia, o ministro das Relações Exteriores vai abrir a missão brasileira junto à Asean, associação de nações da região — de onde vem mais de 20% do crescente superávit comercial do país.

No restante da viagem, Vieira será o ministro das Relações Exteriores do Brasil a visitar o Camboja e as Filipinas.

Segundo o Itamaraty, o chanceler já esteve em 26 países nos nove primeiros meses do governo Lula, contando com as visitas em que acompanhou o presidente. Nesse período, ele já se reuniu com cerca de 70 chanceleres de outras nações.

Lula, por sua vez, já se encontrou com chefes de Estado ou de governo de 54 países diferentes — quase o dobro de Bolsonaro nos seus quatro anos de governo.