O fim de um dos maiores dramas de Bolsonaro na campanha

Atualizado em 22 out 2022, 10h09 - Publicado em 22 out 2022, 10h01

O Radar mostrou, durante as últimas semanas, o drama da campanha de Jair Bolsonaro para superar a falta de doações e de dinheiro na disputa contra Lula.

A votação do presidente no primeiro turno — superior ao que previam os institutos de pesquisa –, porém, animou a tropa. O tempo de penúria no comitê de Bolsonaro ficou no passado.

“Está até sobrando dinheiro”, diz um auxiliar dele.