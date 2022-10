O faturamento milionário do marqueteiro João Santana na campanha

Atualizado em 7 out 2022, 10h53 - Publicado em 7 out 2022, 10h01

Depois do calvário na prisão, o marqueteiro João Santana voltou, fez três campanhas — todas derrotadas — e ganhou 14,4 milhões de reais para a sua empresa.

A principal, claro, foi a de Ciro Gomes, que obteve 10 milhões de votos a menos do que na eleição de 2018 e terminou em quarto lugar. Pela campanha do presidenciável, a Santana & Associados Marketing e Propaganda levou 11,4 milhões de reais.

A empresa de Santana e da sua mulher, Mônica Moura, também atuou na produção de programas de TV para o candidato do PDT ao governo do Ceará, Roberto Cláudio, que foi o terceiro mais votado no domingo e ficou de fora do segundo turno. A campanha estadual rendeu mais 2,4 milhões de reais.

Também no Ceará, a empresa do marqueteiro recebeu 500.000 reais da campanha de Erika Amorim, candidata do PSD. Ela teve menos de 4% dos votos válidos e ficou na terceira colocação na disputa, vencida pelo ex-governador Camilo Santana, do PT.