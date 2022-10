O estande de tiro clandestino de Roberto Jefferson

Atualizado em 28 out 2022, 20h08 - Publicado em 30 out 2022, 12h01

A casa de Roberto Jefferson em Levy Gasparian, cenário do atentado cometido pelo cacique do PTB contra policiais federais no último domingo, abrigava um estande de tiro ilegal.

Dono de muitas armas de fogo, Jefferson usava seu quintal para atirar em alvos improvisados por ele, segundo um aliado. “Ele praticava com as armas no fundo do quintal”, diz um amigo.