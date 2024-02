O estado cujo governador rompeu relações com seu vice

Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro rompeu relações com o vice-governador Thiago Pampolha. Os dois simplesmente não estão se falando.

Eleito em 2022 pelo União Brasil, Pampolha deixou o partido no mês passado e se filiou ao MDB no domingo passado, em um evento em São Paulo. Castro, por sua vez, é filiado ao PL e tem depositado no presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, o posto de principal aliado no União.

Segundo interlocutores do Palácio Guanabara, Pampolha sentiu que Castro tentava atrasar sua ida ao MDB mas, alertado por aliados, o vice agiu antes que Luis Roberto Barroso julgue novas regras sobre infidelidade partidária no STF.