O efeito Suárez no número de sócios do Grêmio

O Grêmio anunciou a contratação do atacante Luis Suárez no último dia de 2022. Na esteira da chegada do jogador uruguaio, o clube gaúcho ganhou mais de 30.000 novos sócios no primeiro semestre deste ano.

O número de gremistas de carteirinha chegou nesta semana a 105.150, sendo 45.000 ao longo dos últimos 12 meses — um aumento de 75% em relação aos cerca de 60.000 de julho do ano passado.

A chegada de Suárez ajudou a impulsionar a base de sócio-torcedores, principalmente em janeiro, mas o clube iniciou ainda em julho do ano passado uma parceria com a agência End to End para aumentar seu programa.

“É uma parceria que tem atuado muito intensamente em conjunto com o Grêmio, com ideias e projetos que envolvem ativações, comunicação, engajamento, campanhas sociais. Ajudamos recentemente a lançar um programa de fantokens, por exemplo, e tudo isso ajuda a impulsionar e explorar vários ativos do clube, entre eles do Suárez, que fez expandir em pouco tempo o número de sócios do clube”, afirma Bruno Brum, diretor de marketing da agência

Há pouco mais de um mês, na partida contra o São Paulo, na Arena do Grêmio em Porto Alegre, o tricolor gaúcho promoveu a campanha “O Grêmio te convoca, tu aceita”, iniciada em janeiro, quando atuou com a camisa de jogo com autógrafos de sócios-torcedores, em homenagem a marca de 100.000 associados — que o clube atingiu em maio.

“Estes números são reflexo de um trabalho da atual gestão de reconexão com a torcida. O nosso foco é e sempre será fazer com que o torcedor seja o principal protagonista do clube. Com esse norte, conquistamos avanços importantes, mas queremos muito mais. A nossa próxima meta é chegar aos 120.000 sócios”, diz Henrique Guterres, executivo de marketing do Grêmio.

Continua após a publicidade

Siga