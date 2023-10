O efeito da guerra Israel-Hamas na audiência da CNN Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 20 out 2023, 15h38 - Publicado em 20 out 2023, 14h30

Nos dez primeiros dias de guerra entre Israel e Hamas, a CNN Brasil registrou um crescimento de 71% na sua audiência. O aumento leva em consideração o período entre 7 e 16 de outubro, na comparação com as mesmas datas dos meses de julho, agosto e setembro.

Com cobertura intensiva sobre o conflito, o canal de notícias foi assistido ao vivo por mais de 10 milhões de pessoas nesse período. O número leva em conta a soma das transmissões pela TV por assinatura, medidas pela Kantar Ibope Media, e do canal ao vivo no YouTube — que teve 3,6 milhões de usuários únicos.

No último dia 13 de outubro, por exemplo, a emissora ficou no Top 5 entre todos os canais mais assistidos na TV paga, de acordo com dados da Kantar Ibope Media, chegando a assumir a dianteira na Grande São Paulo.