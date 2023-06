O distanciamento do presidente da Fiesp da política e do governo Lula

Muita gente no governo notou: Josué Gomes, presidente da Fiesp, distanciou-se da política e do governo Lula.

No início do mandato do petista, quando o empresariado ainda tinha altas expectativas sobre o atual governo, o empresário realizou eventos com ministros e chegou a ser cotado para integrar o primeiro escalão de Lula.

“A postura de Lula, sua agenda envelhecida e seus erros na política estão afastando alguns aliados”, diz um auxiliar de Lula, lamentando tal fato.